Банк ЗЕНИТ поддерживает международный фестиваль одаренных детей

Банк ЗЕНИТ второй год подряд поддерживает Международный музыкально-поэтический фестиваль «Поэт и музыка» им. Мусы Джалиля. На концертах, которые пройдут в Москве и городах Татарстана, выступят одаренные дети и стипендиаты Фонда поддержки искусств «Арт-Линия».

Зрители могут послушать чтения стихотворений под аккомпанемент классической музыки в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Бугульме и Казани. Завершится фестиваль двумя гала-концертами, приуроченными ко дню рождения поэта. Вместе с лауреатами фестиваля выступят известные профессиональные музыканты и артисты.

«Банк ЗЕНИТ поддерживает инициативы, направленные на развитие детских талантов и творчества. Концерты „Арт-Линии“ позволяют юным дарованиям проявить свои способности, приобрести опыт и признание, которые будут полезны им в будущем. Уверен, что имена участников фестиваля мы еще не раз услышим в числе победителей других российских и международных конкурсов», — отметил председатель правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.