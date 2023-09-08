Альфа-Банк открыл первый офис в Бугульме

В рамках развития сети Альфа-Банк открывает офисы современного формата в новых городах. Бугульма стала шестым городом в Республике Татарстан, где появился такой офис. Представительство финансовой организации расположено на улице Газинура Гафиатуллина, д. 31, оно органично встроено в центр города и не похоже на классическое отделение банка. Его пространство имеет свободную планировку, которая больше напоминает коворкинг или уютное кафе, где клиенты располагаются в удобных мягких креслах за круглыми столиками.

«Здесь нет стоек, стационарных компьютеров, проводов и громоздких принтеров, а также вы не увидите рекламных плакатов и листовок, а профессиональные сотрудники готовы решить любые финансовые вопрос», — говорят в банке.

«Открытие офиса стало долгожданным событием в Бугульме. Еще недавно нашим клиентам приходилось приезжать в наши офисы в Альметьевск и Лениногорск для решения сложных вопросов, а теперь мы ждем всех в новом современном офисе, в котором органично совмещаются цифровые сервисы и приятное общение с профессиональными сотрудниками. Традиционно для населения доступны самые популярные наши продукты — бесплатная Альфа-карта с супер-кэшбэком и легендарная кредитная карта. Для предпринимателей у нас всегда лояльные тарифы и индивидуальные кредитные предложения» — рассказал региональный управляющий Альфа-Банка в Республике Татарстан Владислав Абрамов.

Офис в Бугульме работает с пн. — пт.: 10:00 — 18:00, сб. — вс.: выходной

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