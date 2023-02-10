Ак Барс Банк запускает наличную покупку и продажу дирхамов

Купить и продать валюту Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), открыть и пополнить счет, а также осуществить переводы по системе SWIFT возможно в следующих офисах банка:

В Казани:

— офис Ак Барс Private по ул. Декабристов,1 и ул. Горького, 3;

— офис продаж по ул. Декабристов д.1 и Правобулачная д.51

В Москве:

— офис Ак Барс Private по ул. Озерковская набережная, 26;

— офис продаж по пер. Последний д.24

В Санкт-Петербурге:

— офис Ак Барс Private по ул. Стремянная, 15/1, лит. А;

— офис продаж по Поварской пер. д.2

Ранее банк открыл возможность безналичной покупки/продажи дирхамов по выгодному курсу через мобильное приложение или в любом офисе банка. Отслеживать состояние счета можно в приложении Ак Барс Онлайн.

Кроме того, через мобильное приложение доступна безналичная покупка китайских юаней, казахстанских тенге, киргизских сомов и армянских драмов по выгодному курсу.

Альтернативные валюты все чаще выступают доступным инструментом диверсификации портфеля валют и защиты сбережений от обесценивания в долгосрочной перспективе. Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК