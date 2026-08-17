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Общество 17 августа 2026 12:45

В Казани пройдет форум технических университетов России и Китая

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Форум технических университетов России и Китая, в котором примут участие более 100 вузов, пройдет в Казани. Об этом журналистам на IV Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» сообщил помощник Раиса Татарстана Альберт Гильмутдинов.

Мероприятие состоится на площадке IT-парка имени Башира Рамеева. В форуме примут участие все ведущие инженерные вузы России и Китая. Программа разработана масштабная, трехдневная. По словам Гильмутдинова, это станет «определенной вехой в укреплении сотрудничества и партнерства России и Китая в сфере высшего образования, науки и технологий».

Форум приурочен к 15-летию Ассоциации технических университетов России и Китая (АТУРК), созданной в 2011 году. Однако форум будет шире ассоциации: на него приглашены все технические вузы, не только входящие в АТУРК.

#форум РОСТКИ #Образование
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