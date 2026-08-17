У Нижнекамска появился первый город-побратим в Бразилии

Нижнекамск и бразильский Санта-Барбара-ду-Тугуриу стали городами-побратимами. Об этом сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев в своем канале в МАКСе.

По его словам, сотрудничество планируют развивать в сферах образования, культуры и спорта. Стороны также намерены проводить совместные мероприятия.

Кроме того, Нижнекамск и Санта-Барбара-ду-Тугуриу рассматривают возможности для развития экономических и инвестиционных связей.

Соглашение заключено на два года с возможностью дальнейшего продления. Беляев выразил надежду, что за это время отношения между муниципалитетами станут крепкими и принесут конкретные результаты.

Мэр Санта-Барбара-ду-Тугуриу Жозе Антониу Алвес Донато отметил, что соглашение позволит создать новые связи между Россией и Бразилией.

Беляев добавил, что стороны намерены наполнить сотрудничество конкретными проектами и знакомить жителей двух городов друг с другом. По его словам, Нижнекамску и бразильскому муниципалитету есть чему поучиться друг у друга и чем обмениваться.

Фото: https://max.ru/channel_Radmir_Belyaev