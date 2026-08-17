Рифкат Минниханов: Ученые-математики и заводы должны работать в одной связке

Ученые-математики и предприятия должны работать в тесной связке для дальнейшего технологического развития. Об этом сообщил сегодня журналистам президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов на VI конференции математических центров России в Казани.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Всему, что связано с математикой, мы уделяем особое внимание. В позапрошлом году была серьезная мультиконференция, в прошлом году прошли «Четаевские чтения». В этом году такое серьезное мероприятие, которое связано с результатом работы математических центров, шестое по счету», – рассказал он.

Минниханов отметил, что на конференциях обсуждается технологическое развитие, а в дальнейшем необходима реализация наработанных решений в плотной связке с предприятиями и организациями. Поэтому важно участие в таких мероприятиях ученых-математиков, которые трудятся на крупных предприятиях.

«Наша задача – собрать все те проекты, которые реализуются и показываются на этих форумах, внедрять их в практику, а математиков, которые работают непосредственно на предприятиях, привлекать к участию на этих мероприятих. Но самая главная задача – математика и предприятия, технологическое развитие», – заключил Рифкат Минниханов.

VI конференция математических центров России проходит на площадке КФУ с 17 по 22 августа. Ее организаторами выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Российская академия наук, Казанский федеральный университет, Академия наук РТ, Региональный научно‑образовательный математический центр ПФО.

На конференцию зарегистрировалось более 700 участников – аспирантов и студентов, сотрудников региональных математических центров и центров мирового уровня, научных и педагогических работников, представителей российской и международной математической общественности. В числе участников представители Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Швейцарии, Франции, Пакистана, Индии.