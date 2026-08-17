Троих жителей РТ будут судить за нападение собак на девочку в Васильево в ноябре

Трое жителей РТ предстанут перед судом после трагедии в Васильево в ноябре.

«Татар-информ» сообщал, что 28 ноября 2025 года стая безнадзорных собак напала на девочку в Васильево. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

Как рассказали в прокуратуре РТ, одному подсудимому вменяют халатность, еще двоим – оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Все обвинения связаны с ненадлежащим исполнением обязательств по отлову безнадзорных животных.

Уголовное дело уже направлено в суд. Кроме того, прокуратура подала иск о взыскании с обвиняемых моральной компенсации.