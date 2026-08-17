В Ново-Савиновском районе Казани построят 21-этажный ЖК на 228 квартир

В Ново-Савиновском районе Казани построят 21-этажный ЖК «Зенит» на 228 квартир. Проект жилого комплекса на улице Меридианной получил положительное заключение негосударственной экспертизы.

Дом бизнес-класса появится по адресу Меридианная, 17А. Его жилая площадь составит около 10 тыс. кв. метров. В комплексе запроектировано 228 квартир – от студий до трехкомнатных, а также подземный паркинг на 110 автомобилей.

Большую часть квартир составят студии и однокомнатные – их предусмотрено 134. Еще в доме разместятся 36 двухкомнатных и 58 трехкомнатных квартир. Высота здания составит 21 этаж, потолков в квартирах – от 3 до 3,16 метра. На территории предусмотрены детская и спортивная площадки, места для отдыха и безбарьерная среда.

Разрешение на строительство ЖК было выдано в декабре 2025 года. Застройщиком выступает специализированный застройщик «Меридиан».