Казань получила 5 млрд рублей на реализацию восьми нацпроектов

На реализацию восьми национальных проектов в Казани в 2026 году выделено 5 млрд рублей. Из них 2,9 млрд рублей составляют средства федерального бюджета, еще 2,1 млрд – бюджета Татарстана. Об этом на деловом понедельнике рассказал заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

Наиболее крупными стали нацпроекты «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Молодежь и дети» и «Семья».

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Казани ремонтируют 14 участков дорог общей протяженностью около 7,5 км. Готовность объектов превышает 95%. Работы ведутся на улицах Рахлина, Баруди, Ленинградской, Максимова, Минской, Маршрутной, Завойского, Мавлютова, Трудовой, Можайского и других.

На участках обновляют асфальтобетонное покрытие и тротуары, устанавливают дорожные ограждения и знаки, обустраивают наружное освещение и светофорные объекты.

Еще четыре объекта благоустраивают по направлению формирования комфортной городской среды. Готовность бульвара «Ярдэм» составляет 82%, смотровой площадки в ЦПКиО им. Горького – более 80%, сквера «Тебриз» – 75%, входной группы в Ленинский сад – около 80%.

По нацпроекту «Экологическое благополучие» завершается рекультивация иловых полей биологических очистных сооружений. Работы выполнены на 95%. После их завершения более 140 га территории в черте Казани станут пригодными для использования. Кроме того, будет ликвидирован риск загрязнения Волги.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» завершен капитальный ремонт школы №89 на улице Академика Лаврентьева. Еще 35 казанских школ оснастят современным учебным и лабораторным оборудованием, в том числе интерактивными досками, ноутбуками, планшетами и проекторами.

По нацпроекту «Семья» завершается капитальный ремонт библиотеки №25 на улице Побежимова. Там обновили фасад, окна, двери, напольное покрытие и электротехническое оборудование, оборудовали конференц-зал и просторные книжные залы. Открытие запланировано ко Дню города и Республики Татарстан.

Также подходит к концу реставрация Казанского ТЮЗа на улице Островского. В здании обновляют зрительный зал и сцену, а также готовят к эксплуатации часть второго этажа, которая не использовалась с 1995 года. Возвращение театра в историческое здание ожидается до конца года.

Мероприятия в сфере здравоохранения реализуются по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Для Республиканского клинического онкодиспансера, МКДЦ и РКБ предусмотрено приобретение медицинского оборудования и лекарственных средств. Медицинские изделия также получат учреждения, оказывающие помощь по медицинской реабилитации.

В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» казанские предприятия участвуют в проекте «Производительность труда». В этом году восемь компаний уже заключили соглашения с Минпромторгом Татарстана. Всего до конца года в проект планируется вовлечь 30 предприятий.

Еще одно направление – нацпроект «Туризм и гостеприимство». По нему в Казани развивают туристическую инфраструктуру, создают новые объекты размещения, места отдыха и развлечений и модернизируют существующие. Сейчас в городе работают 238 объектов размещения почти на 9 тыс. номеров.

«Реализация национальных проектов – это долгосрочный процесс, требующий дисциплины, прозрачности и ответственности на всех уровнях. Но уже сегодня мы видим, как масштабные планы превращаются в ощутимые результаты», – заключил Шакиров.

Фото: презентация делового понедельника г. Казани