На нацпроекты в Казани за шесть лет направили более 76 млрд рублей

В 2026 году столица РТ участвует в реализации восьми обновленных национальных проектов. Общий объем финансирования составляет 5 млрд рублей, из которых 2,9 млрд рублей – средства федерального бюджета, еще 2,1 млрд рублей – средства бюджета РТ. Наиболее крупными стали нацпроекты «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Молодежь и дети» и «Семья». За это время в городе построили 26 детских садов и 15 школ, отремонтировали более 130 км дорог и благоустроили 23 парка и сквера. Об этом на деловом понедельнике рассказал заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

За шесть лет в Казани ввели в эксплуатацию 26 детских садов почти на 11 тыс. мест, 15 школ на 19,4 тыс. мест и пять дополнительных школьных корпусов более чем на 5 тыс. мест. Также в городе создавались центры образования и детские технопарки «Кванториум».

Средства направлялись и на развитие здравоохранения. В Казани открыли 12 гериатрических центров, построили центр детской онкологии на 100 коек и многопрофильную поликлинику в ЖК «Салават Купере». В Дербышках появилось новое здание филиала детской городской поликлиники №6. Кроме того, капитально отремонтировали пять поликлиник.

Нацпроекты охватили объекты культуры и спорта. По словам Шакирова, спортивные школы города получили новое оборудование, инвентарь и экипировку, а 85% объектов культуры были приведены в надлежащее состояние.

В дорожной сфере за этот период завершили строительство Вознесенского тракта и дублера Горьковского шоссе протяженностью 4,7 км. Также отремонтировали 110 наиболее изношенных участков дорог общей протяженностью свыше 130 км.

Кроме того, в Казани завершили реконструкцию биологических очистных сооружений и рекультивацию Самосыровского полигона, благоустроили 23 парка и сквера. Парк общественного транспорта пополнили 127 автобусами НЕФАЗ, работающими на газомоторном топливе.

Мэр Казани Ильсур Метшин назвал 76 млрд рублей «мощнейшей подпиткой» для развития города.

«Цифры более чем внушительные: 76 млрд рублей за шесть лет – это мощнейшая подпитка для развития Казани из федерального бюджета, с софинансированием республиканского и местного бюджетов», – сказал Метшин.

По его словам, благодаря национальным проектам Казань получила новую социальную и транспортную инфраструктуру. В частности, строительство Вознесенского тракта и дублера Горьковского шоссе дало импульс развитию прилегающих территорий, где появляются новые жилые районы, школы, парки и скверы.

Метшин поблагодарил президента России Владимира Путина, федеральное правительство и Раиса Татарстана Рустама Минниханова за поддержку проектов, направленных на развитие городской инфраструктуры.

Фото: презентация делового понедельника г. Казани