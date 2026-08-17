Мантуров назвал стабильную работу одним из факторов при решении завести ребенка

Первый вице-премьер России Денис Мантуров и вице-премьер Татьяна Голикова обсудили меры, с помощью которых работодатели могут поддерживать сотрудников с детьми и способствовать улучшению демографической ситуации. Об этом сообщили в канале Правительства России в МАКСе.

Мантуров отметил, что на решение о рождении ребенка влияют стабильная занятость и возможности для профессионального развития. При этом основная роль в реализации демографической политики, по его словам, принадлежит государству, а социальная ответственность бизнеса должна сопровождаться мерами поддержки со стороны властей.

В частности, с этого года выплаты работодателей сотрудникам при рождении ребенка в размере до 1 млн рублей освобождены от НДФЛ и страховых взносов.

Голикова напомнила, что одна из основных национальных целей, поставленных Президентом России Владимиром Путиным, – сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, а также поддержка семьи. Для решения этих задач с 2025 года реализуется новый национальный проект «Семья».

По словам вице-премьера, сейчас на рынок труда выходит молодое поколение, ориентированное на получение образования и построение карьеры. При этом, согласно опросам, главной ценностью молодые люди считают семью.

В связи с этим для молодежи особенно важно отношение работодателей к сотрудникам, которые становятся родителями, а также наличие корпоративных мер поддержки. Среди них Голикова назвала дополнительные дни отпуска, гибкий график, возможность работать удаленно и другие меры.

Вице-премьер подчеркнула, что дети, которые рождаются сегодня, через 25 лет или раньше сами выйдут на рынок труда, придут работать на предприятия и смогут продолжить трудовые династии. Именно им в будущем предстоит участвовать в развитии российской экономики и страны.

Голикова также напомнила о действующих государственных мерах поддержки семей. К ним относятся материнский капитал, единое пособие и ежегодная семейная выплата.

Фото: https://max.ru/government_rus