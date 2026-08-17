Минниханов: Татарстан должен стать одним из центров низковысотной экономики РФ

Фото: rais.tatarstan.ru

Татарстан должен стать одним из центров новой беспилотной экономики России. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на сессии «Низковысотная экономика: новый контур городской мобильности» форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

«Мы готовы рассматривать новые форматы взаимодействия, включая совместные пилотные проекты, создание зон отработки технологий и логистических коридоров. Убежден, что обмен компетенциями, совместные инициативы способны стать прочной основой долгосрочного российско-китайского партнерства в этой сфере», – сказал он.

Минниханов отметил, что низковысотная экономика – одно из наиболее перспективных направлений технологического развития, в котором Россия и Китай способны выстраивать эффективное взаимодействие и партнерство.

«Мы видим, каких впечатляющих масштабов достигла индустрия в Китае. Убежден, что в России сосредоточен значительный потенциал, который необходимо раскрывать в тесной кооперации с китайскими коллегами», – подчеркнул он.

По словам Раиса РТ, сейчас на территории 28 субъектов РФ реализуется 11 экспериментальных правовых режимов по беспилотным авиационным системам. За время их реализации в России совершено более 140 тыс. полетов. Были отработаны разные механизмы по доставке грузов в труднодоступные районы, обработке сельхозземель, цифрового моделирования полетов, рассказал он.

В ОАЭ «Иннополис» работает экспериментальный правовой режим, благодаря чему можно проверить новые технологии и бизнес-модели в реальных условиях, не дожидаясь завершения длительных законодательных процессов, добавил руководитель республики.

«Татарстан проводит планомерную работу по созданию экосистемы развития автономных систем. Беспилотники уже используются промышленными предприятиями. Например, компания «Татнефть» разработала более 30 перспективных сценариев», – заметил он.

Кроме того, в сельском хозяйстве в этом году с помощью беспилотников планируется обработать 100 тыс. га сельхозкультур. А для мониторинга и выявления незаконных вырубок лесных насаждений Минлесхоз использует 37 единиц беспилотных систем.

«Татарстан обладает мощным промышленным потенциалом – более 50 предприятий ведут деятельность по производству автономных систем. В республике выпускаются авиационные системы и компоненты для них. Благодаря развитой научной школе имеем возможность проводить беспилотники по полному циклу, включая программное обеспечение и применение искусственного интеллекта», – заявил Раис РТ.

К примеру, в Университете Иннополис разработана система для внедрения беспилотников при мониторинге пожаров, экологической обстановки, при обследовании сетей, инновационных промышленных объектов.

«Они используются во многих регионах России и крупными российскими компаниями», – подчеркнул Минниханов.

За прошлый год научными организациями Татарстана проводились разработки по 30 проектам. А по национальному проекту технологического лидерства «Беспилотные авиационные системы» при участии Академии наук РТ на базе КНИТУ-КАИ создан научно-производственный центр «БАС», продолжил он.

Раис РТ уточнил, что сейчас он оснащается передовым техническим оборудованием и лабораториями.

«Экосистема, выстроенная в Татарстане для развития беспилотных комплексов, получает вертикаль подготовки кадров – на базе 18 школ созданы специализированные классы. Работают 26 кружков по авиамоделированию, где задействованы около 786 школьников», – сообщил он.

Кроме того, в шести профессиональных образовательных организациях ведутся программы по эксплуатации беспилотных авиационных систем. Модули по беспилотным авиационным системам включены в программы ведущих вузов республики.

Минниханов отметил, что все планы по развитию низковысотной экономики рассматриваются в контексте широкого международного сотрудничества. В том числе для этого татарстанские делегации посещали предприятия Китая, ознакомились с опытом создания инфраструктуры и нормативного регулирования низковысотной экономики.

«С учетом лучших мировых практик на республиканском уровне необходимо организовать соответствующую межведомственную работу по развитию низковысотной экономики, сформировать стратегические цели и задачи ее развития, объединить всю эту работу под одним центром компетенции и ответственности», – заключил Минниханов.