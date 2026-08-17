«Татар-информ» стал лучшим СМИ ПФО в июле по версии «Дзена»

«Татар-информ» занял 46-е место в федеральном рейтинге СМИ по версии «Дзена» по итогам июле, став лучшим в Приволжском федеральном округе и единственным из татарстанских изданий, вошедшим в топ-50.

В топ-100 из Татарстана также вошли «Вечерняя Казань» и «Реальное время», расположившиеся на 72-й и 77-й строчках соответственно.

В основе рейтинга — качественные показатели СМИ в блогах и / или Новостях. В числе показателей учитываются: цитируемость, оперативность, качество заголовков, количество подписчиков блога и не только.