От Лобачевского до ИИ: в Казани открылась VI конференция математических центров

VI конференция математических центров России открылась сегодня в Казани на площадке КФУ. В ее работе принимают участие ученые России, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Швейцарии, Франции, Пакистана, Индии.

«Конференция проходит в знаменательный для математики год. 200 лет назад великий российский математик Николай Иванович Лобачевский открыл то, что мы сегодня называем неевклидовой геометрией. И это фактически был революционный прыжок в будущее. Множество современных применений неевклидовой, гиперболической геометрии находится сегодня в задачах, которые решает то, что мы называем искусственным интеллектом», – сообщил на торжественном открытии первый проректор КФУ Дмитрий Таюрский.

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов отметил, что математические разработки применяются при работе с ИИ, в беспилотных технологиях, расшифровке генома. Он отметил важность активного вовлечения в науку молодежи.

«Молодежь должна иметь свое лицо, свои подходы, совместные публикации со старшим поколением», – заметил он.

Собравшихся поприветствовал академик РАН, заместитель академика – секретаря по научно-организационной работе отделения математических наук РАН Сергей Безродных.

«Конференции математических центров стали одним из самых ярких и ожидаемых всеми математиками событий в научной жизни нашей страны. Шестую конференцию принимает Казань – город, где есть глубокие традиции математических исследований. <…> Математические науки и исследования в области математических наук – серьезный вклад в культурное обогащение нашей страны. Применение математических результатов порой приводит к революционным изменениям в технологиях», – сказал он.

VI конференция математических центров России проходит на площадке КФУ с 17 по 22 августа. Ее организаторами выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Российская академия наук, Казанский федеральный университет, Академия наук РТ, Региональный научно‑образовательный математический центр ПФО.

На конференцию зарегистрировались более 700 участников – аспирантов и студентов, сотрудников региональных математических центров и центров мирового уровня, научных и педагогических работников, представителей российской и международной математической общественности.