В РКОД впервые провели щадящие операции при сложных патологиях лимфосистемы

В Республиканском клиническом онкологическом диспансере Татарстана впервые провели малоинвазивные операции для лечения сложных патологий лимфатической системы. Об этом сообщил глава Минздрава РТ Альмир Абашев.

Две уникальных операции прошли во время мастер-класса по интервенционной лимфологии, который вели заведующий отделением рентгенохирургических методов лечения РКОД Булат Шарафутдинов и заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Павел Балахнин.

У первой пациентки была наследственная лимфадема – заболевание, при котором из-за недоразвития грудного протока был нарушен ток лимфы. Женщина уже много лет страдала от отеков ног, а лимфа скапливалась в грудной и брюшной полостях.

Чтобы восстановить ток лимфы, врачи через брюшную стенку выполнили прямую пункцию лимфатического протока при помощи длинной иглы. Ее движение контролировалось при помощи ангиографа. Далее проходимость грудного протока была восстановлена при помощи специальных инструментов.

У второго пациента была распространенная лимфатическая мальформация – патологически расширенные лимфатические сосуды сразу в нескольких местах, поэтому перед врачами стояла задача выключить их из лимфотока. Сосуды с патологией заполнили специальной смесью и эмболизировали.