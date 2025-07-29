21 млрд на проекты в Татарстане: экспансия Haier, отель у аэропорта и элитное общежитие

Инвестиционный совет Татарстана под руководством Рустама Минниханова одобрил сегодня шесть новых проектов. Большинство из них связано со строительством новых промпарков и расширением уже действующих, также инвесторы готовы вкладываться в туристический и образовательный кластеры. Что нового появится в Татарстане – в материале «Татар-информа».





Инвестиционный совет Татарстана под председательством Раиса республики Рустама Минниханова одобрил сегодня шесть новых проектов

Фото: rais.tatarstan.ru

Более 21 млрд инвестиций

Инвестиционный совет Татарстана под председательством Раиса республики Рустама Минниханова одобрил сегодня шесть новых проектов. По словам руководителя Агентства инвестиционного развития РТ Талии Минуллиной, общая сумма инвестиций превышает 21 млрд рублей.

Она подчеркнула, что эти проекты, по предварительным подсчетам, создадут 1,4 тыс. рабочих мест, но, скорее всего, это число будет больше. «Где-то мы считаем пока только управляющую компанию в технопарке, которая создаст 6 мест, но по факту людей будет работать больше, когда в технопарк придут резиденты», – сказала глава АИР РТ, добавив, что сроки реализации у этих проектов варьируются от нескольких месяцев до 3-4 лет.

Талия Минуллина: «Общая сумма инвестиций превышает 21 млрд рублей. Эти проекты, по предварительным подсчетам, создадут 1,4 тыс. рабочих мест» Фото: пресс-служба АИР

Самым масштабным, по ее словам проектом, стало развитие промышленного технопарка «Хайер Рус» в Набережных Челнах. Инвестиции в него составят более 13 млрд рублей.

Минуллина рассказала, что китайская корпорация Haier намерена расширить технопарк для привлечения зарубежных компаний, которые будут производить компоненты для продукции предприятия. Причем половина из общей суммы инвестиций придется как раз таки на новые предприятия.

Самым масштабным, по ее словам проектом, стало развитие промышленного технопарка «Хайер Рус» в Набережных Челнах. Инвестиции в него составят более 13 млрд рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новый отель у аэропорта Казань

Еще одним масштабным проектом стал второй отель рядом с аэропортом. Планируется построить гостиничный комплекс категории три звезды на 130 номеров общей площадью 8,5 тыс. кв. метров. Он дополнит действующий Kravt Hotel Kazan Airport (4*), где насчитывается 240 номеров.

«У нас сейчас загрузка 68% – очень большая. Хотим еще 130 номеров сделать уровня три звезды. Но Рустам Нургалиевич Минниханов немножко критично отнесся. Напомнил про развитие пассажиропотока в аэропорту, строительство третьего терминала, упомянул высокую загрузку «Казань Экспо». То есть, 130 номеров, наверное, не пойдет и надо будет продумать увеличение», – заявила Минуллина.

Валерий Кравцун: «Закончить новый отель хотелось бы примерно в то же время, когда закончится строительство третьего терминала в аэропорту» Фото: пресс-служба АИР

Генеральный директор KravtGroup Валерий Кравцун сказал, что будут рассматривать два варианта: расширение проекта, либо планирование третьей очереди. Точных сроков окончания строительства пока нет, но он отметил, что закончить новый отель хотелось бы примерно в то же время, когда закончится строительство третьего терминала в аэропорту. «Это логично, что с увеличением туристического потока вырастет и номерной фонд», – заявил Кравцун.

При этом в справочном материале к совету срок окончания строительства указан в 2029 году, в то время как новый терминал планируют сдать уже в 2026 году. Инвестиции в отель составят 1,8 млрд рублей.

Гендиректор пояснил почему выбрали категорию три звезды. По его словам, сейчас не хватает как раз более бюджетных номеров, которые будут доступны тем, кто рассчитывает на экономный визит, а также работникам авиакомпаний.

При этом он напомнил, что действующий четырехзвездочный отель был построен по нормативам пяти звезд, поэтому можно ожидать, что качество номеров будет выше, чем диктует категория гостиницы.

В высшей школе нефти построят элитное общежитие

А в Альметьевске планируется строительство третьего по счету общежития в кампусе Высшей школы нефти. Как отметил заместитель генерального директора компании «Татнефть» Николай Глазков, закончить новое здание для студентов намерены до 2028 года.

Николай Глазков: «В Альметьевске планируется строительство третьего по счету общежития в кампусе Высшей школы нефти» Фото: пресс-служба АИР

Общежитие будет рассчитано на 859 студентов и, по словам Минуллиной, будет «очень высокого класса». Причина этого заключается в том, что общежития кампуса и так ломают устоявшееся представления о таких зданиях, а в этом, помимо основной инфраструктуры, также построят еще и бассейн. Инвестиции составят свыше 3,4 млрд рублей.

Глазков также подчеркнул, что здание станет еще одним «кирпичиком» в создание научно-образовательного кластера на территории города. Он напомнил, что в его создание уже вложено около 20 млрд рублей и еще 10 млрд потребуется, чтобы закончить все планируемые объекты на территории кампуса.

«Высшая школа нефти в Альметьевске – образовательный центр мирового уровня. Это очень серьезный и нужный проект. Со словами благодарности мы поддерживаем вас», – сказал на инвестсовете Рустам Минниханов.

Предоставлено пресс-службой АИР

Новые промпарки в Зеленодольском и Тукаевском районах

В Тукаевском районе создадут индустриальный промпарк регионального значения, оснащенного энергетической и транспортной инфраструктурой с инвестициями более 1 млрд рублей. Все производства привлекаемых резидентов будут соответствовать наименьшему классу опасности.

Основными услугами здесь станут: предоставление площадок для развития предприятий резидентов, помощь в проектировании и возведении производственных корпусов, а также предоставление помещений в аренду. Отметим, что девять компаний уже выразили желание стать резидентами планируемого парка.

«Данный проект востребован. Такие промышленные площадки в наших районах нужны, главное – чтобы они развивались», – сказал Раис республики.

А в Зеленодольске появится промышленный парк «Турбина» с суммой инвестиций чуть менее 1 млрд рублей. Якорным резидентом выступает «Завод газотурбинного оборудования», который входит в состав ГК «Амкор». Планируется что здесь будут производить и ремонтировать газовые турбины.

Также на территории будущего промпарка планируется создание передовой инженерной школы «Турбопиш» Казанского энергетического университета

«Вопросы турбин, их ремонт – очень актуальны для всей страны. Мы бы могли не только для себя, но и для других регионов предоставлять данные услуги», – отметил Рустам Минниханов.

Последним одобренным проектом стала организация производственной площадки по ремонту техники в Набережных Челнах.