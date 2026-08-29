«Ак Барс» вел переговоры со «Спартаком» по переходу Морозова

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Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» обсуждал с московским «Спартаком» возможный переход нападающего Ивана Морозова, сообщил ТАСС генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

В начале июля «Спартак» расторг контракт с 26-летним игроком, но права на него в КХЛ остались у красно-белых. В минувшем сезоне Морозов стал лучшим бомбардиром «Спартака» в плей-офф с 5 очками (2+3). Ранее московское «Динамо» отказалось от приобретения хоккеиста, назвав условия «Спартака» непосильными.

Валиуллин подтвердил, что общение по Морозову было, и отметил хорошие взаимоотношения между клубами. По его словам, это рынок и торговля, где стороны стремятся к взаимовыгодным условиям.

Генменеджер «Ак Барса» также сообщил, что клуб контактировал с Никитой Гусевым – одним из самых результативных игроков КХЛ последних лет, который является неограниченно свободным агентом. Переход такого звездного игрока требует взвешенного подхода, в том числе финансового, пояснил он.