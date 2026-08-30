Издание «Интертат» представило спецпроект ко Дню Республики Татарстан

Татароязычное издание «Интертат» в День Республики представило спецпроект об основных вехах истории Татарстана.Проект выполнен в формате мультимедийного музея с визуальным и звуковым оформлением.

Благодаря нему можно узнать о народах республики, о государственной символике, истории региона, начиная с 1990-го года, и посмотреть фотохронику.

«Мы хотим внедрить этот новый формат для нашей редакции и сделать его традиционным. Спецпроект ко Дню Республики – это проба пера, проверка возможностей современной мультимедийной редакции, которой мы хотим стать. Сам формат для СМИ не новый, он позволяет преодолеть так называемую баннерную слепоту, но для татароязычной журналистики явление новое», – рассказал о спецпроекте главный редактор издания «Интертат» Рустем Гареев.

Спецпроект доступен по ссылке.