«Ак Барс» обыграл «Спартак» на Кубке мэра Москвы

Фото: Ирина Донова / "Татар-информ"

Казанский «Ак Барс» одержал победу над московским «Спартаком» в матче предсезонного турнира Кубка мэра Москвы со счетом 1:2.

Встреча, прошедшая на арене «Мегаспорт», завершилась победой казанцев. Первый период завершился безголевой ничьей — команды не сумели отличиться.

Во втором периоде «Ак Барс» дважды поразил ворота соперника. Сначала гол забил форвард Артем Галимов (ассистенты — Кирилл Семенов и Никита Евсеев). В текущей предсезонке Галимов «Ак Барса» забросил три шайбы — оформил дубль в игре с московским «Динамо» и отличился сегодня.

В конце второго отрезка игры преимущество удвоил Дмитрий Кателевский, которому ассистировал Алексей Пустозеров.

Красно-белые отыграли одну шайбу на 49-й минуте матча — Максим Комтуа в касание замкнул передачу Михаила Мальцева.

Завтра «Ак Барс» сыграет заключительную встречу в турнире.

В игре за пятое-шестое место казанцы сыграют с «Шанхаем». Начало – в 12:00