Эксперт Кузнецова: разрезанный арбуз нельзя хранить дольше трех суток

Срок хранения арбуза зависит от одного главного фактора – целый он или уже разрезанный, рассказала «Газете.Ru» старшая преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова.

По словам эксперта, целый арбуз без повреждений может храниться в холодильнике до 2–3 недель. Важно не мыть его до хранения – влага ускоряет порчу. Перед употреблением арбуз нужно тщательно вымыть с щеткой.

Разрезанный арбуз необходимо немедленно убрать в холодильник, плотно закрыв срез пищевой пленкой. Оптимально употребить в течение 24–48 часов, максимально допустимый срок – до трех суток. При комнатной температуре разрезанный арбуз нельзя оставлять дольше двух часов.

Тревожные сигналы: кисловатый или дрожжевой запах, слизистая поверхность, кашеобразная текстура, изменение цвета, пена или пузырьки газа. При любом из этих признаков арбуз следует выбросить. Согласно техническому регламенту, разрезанный арбуз относится к скоропортящимся продуктам. Перед разрезанием обязательно мойте корку. При сомнениях лучше выбросить продукт – здоровье дороже.