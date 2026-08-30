В Госдуме объяснили, почему банки блокируют переводы

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Банки блокируют денежные операции по нескольким признакам, в том числе если счет или реквизиты уже фигурировали в мошеннических схемах, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, кредитные организации отслеживают нетипичное поведение клиента – переводы незнакомцам на крупные суммы, в нехарактерное время или с непривычного устройства. Также учитываются данные от оператора связи о подозрительной активности за шесть часов до перевода. Перечень оснований для остановки транзакции не является исчерпывающим – банки вправе дополнять его своими критериями.

С 1 марта 2027 года банки обязаны использовать сертифицированные средства защиты информации в приложениях и на сайтах, позволяющие выявлять признаки воздействия вредоносного ПО. Если такое воздействие зафиксировано, банк откажет в операции с данного устройства. Банки также будут учитывать сведения системы «Антифрод» о мошеннических звонках и SMS. Если номер клиента контактировал с мошенническим номером, банк откажет в операции, но клиент может подтвердить перевод, обосновав его правомерность. Обязательная заморозка на 48 часов происходит только при попадании счета в «черный список» Банка России.