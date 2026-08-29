Альберт Яруллин: «Не знаю, откуда пошла тенденция, что в 33 ты старый»

Фото: ak-bars.ru

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин ответил на вопросы о готовности к большим ролям в команде, восстановлении после травмы и настрое перед новым сезоном.

По словам хоккеиста, он готов к любым вызовам.

«Нет проблем. Вынужденно не играл из-за тяжелой травмы, восстановился, за что спасибо реабилитологам. Играл в разных ролях за карьеру, проблем нет», — заявил Яруллин.

Журналисты поинтересовались, не угас ли у него интерес к хоккею. Защитник ответил эмоционально:

«Конечно. Не знаю, откуда пошла тенденция, что в 33 года ты уже старый. Мне кажется, что это расцвет сил. Есть желание, есть азарт и силы. Да, была нелегкая травма, но важно проходить любые этапы в карьере».

Говоря о подготовке к сезону, Яруллин отметил, что лето выдалось коротким из-за позднего завершения прошлого чемпионата.

«Впервые так поздно завершили чемпионат. Весь июнь прошел без тренировок, в июле были втягивающие тренировки. Лето оказалось коротким, но это наша работа», — рассказал он.

На вопрос, над чем еще предстоит работать, игрок ответил:

«Улучшать нужно многое. Это длинный путь, в начале сезона все равно будут всплывать какие-то недостатки, которые нужно исправлять, доводить до автоматизма какие-то моменты. Сейчас закладывается физика, нужна мышечная память, встать на рабочие рельсы».

Яруллин также поделился впечатлениями от Кубка мэра Москвы.

По его словам, цели сыграть с конкретными соперниками не было, но атмосфера порадовала:

«Все команды хорошие, главное — играть. Игровую практику ничем не заменить. Удивило, что много зрителей — это приятно. И нас болельщики активно поддерживают», — передает слова Яруллина корреспондент «ТИ-Спорта».