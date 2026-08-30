news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 30 августа 2026 07:50

Госсовет РТ показал ролик об истории Декларации о суверенитете республики

Читайте нас в
Телеграм
Госсовет РТ показал ролик об истории Декларации о суверенитете республики
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В честь Дня Республики Татарстан Госсовет РТ подготовил очередной выпуск проекта «История одного экспоната», посвященный Декларации о государственном суверенитете, принятой 30 августа 1990 года.

В видео рассказывается о событиях 36-летней давности: в Большом зале парламента, где заседал Верховный Совет, стрелки часов застыли на цифре десять – именно в это время 30 августа 1990 года была принята Декларация. В музее парламентаризма хранится копия этого исторического документа.

«Мы взяли на себя ту ответственность, которую никому до этого не приходилось испытывать в истории нашей республики», – говорит в ролике первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

В видео также отмечается, что декларация запустила череду политических решений – референдум 1992 года, принятие Конституции, Договор с федеральным центром – которые стали основой доверия и взаимопонимания, объединив всех татарстанцев. Сегодня 30 августа отмечается как главный государственный праздник, объединяющий многонациональный народ республики.

#день республики татарстан #госсовет рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков

29 августа 2026

Армия России нанесла удар по складам с комплектующими для ракет и БПЛА ВСУ

29 августа 2026
Новости партнеров