Госсовет РТ показал ролик об истории Декларации о суверенитете республики

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В честь Дня Республики Татарстан Госсовет РТ подготовил очередной выпуск проекта «История одного экспоната», посвященный Декларации о государственном суверенитете, принятой 30 августа 1990 года.

В видео рассказывается о событиях 36-летней давности: в Большом зале парламента, где заседал Верховный Совет, стрелки часов застыли на цифре десять – именно в это время 30 августа 1990 года была принята Декларация. В музее парламентаризма хранится копия этого исторического документа.

«Мы взяли на себя ту ответственность, которую никому до этого не приходилось испытывать в истории нашей республики», – говорит в ролике первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

В видео также отмечается, что декларация запустила череду политических решений – референдум 1992 года, принятие Конституции, Договор с федеральным центром – которые стали основой доверия и взаимопонимания, объединив всех татарстанцев. Сегодня 30 августа отмечается как главный государственный праздник, объединяющий многонациональный народ республики.