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Общество 30 августа 2026 08:10

Рустам Минниханов: «Пусть наш общий дом процветает»

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Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем канале в мессенджере «Макс» поздравил татарстанцев с Днем Республики.

Минниханов отметил, что в этот день жители республики с гордостью смотрят на свою историю и с уверенностью – в будущее.

«Поздравляю с Днем Республики Татарстан! Желаю всем татарстанцам крепкого здоровья и благополучия. Пусть наш общий дом процветает, а традиции, которые мы бережем, передаются из поколения в поколение», – написал Раис Татарстана.

Видео: max.ru/rustamminnikhanov

#Рустам Минниханов #день республики татарстан #поздравление
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