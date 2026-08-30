Рустам Минниханов: «Пусть наш общий дом процветает»
Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем канале в мессенджере «Макс» поздравил татарстанцев с Днем Республики.
Минниханов отметил, что в этот день жители республики с гордостью смотрят на свою историю и с уверенностью – в будущее.
«Поздравляю с Днем Республики Татарстан! Желаю всем татарстанцам крепкого здоровья и благополучия. Пусть наш общий дом процветает, а традиции, которые мы бережем, передаются из поколения в поколение», – написал Раис Татарстана.
Видео: max.ru/rustamminnikhanov