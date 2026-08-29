«Существенная потеря»: Гатиятулин — о дисквалификации Миллера на старте сезона

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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подтвердил, что защитник Митчелл Миллер пропустит два стартовых матча нового сезона КХЛ.

«Миллер — наш лидер по игре. Он сделал шаг вперед в обороне, мы задействуем его и в меньшинстве. Это существенная потеря, но мы работаем в этих реалиях», — заявил Гатиятулин.

Причина отсутствия американца — дисквалификация за пропуск церемонии закрытия прошлого сезона, на которой он был включен в символическую сборную лиги.

Завтра «Ак Барс» проведет заключительный матч Кубка мэра Москвы — в игре за 5–6-е место казанцы встретятся с «Шанхаем» в 12:00.

Однако уже в первых официальных играх чемпионата команде придется обходиться без своего ведущего защитника.