news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 29 августа 2026 22:17

Гатиятулин подтвердил повреждение вратаря после матча со «Спартаком»

Читайте нас в
Телеграм
Гатиятулин подтвердил повреждение вратаря после матча со «Спартаком»
Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после матча со «Спартаком» (1:2) подтвердил, что голкипер Тимур Билялов получил повреждение.

Тревожный эпизод произошел в третьем периоде — ему морозили руку.

«Есть повреждение. Сейчас врачи смотрят. Если потребуется, поедем делать дополнительное обследование» –, передает слова Гатиятулина корреспондент «ТИ-Спорта».

Завтра «Ак Барс» сыграет заключительную встречу в турнире.

В игре за пятое-шестое место казанцы сыграют с «Шанхаем». Начало – в 12:00.

#ХК Ак барс #хк спартак
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков

29 августа 2026

В Татарстане ночью объявляли режим ракетной опасности и угрозы БПЛА

29 августа 2026
Новости партнеров