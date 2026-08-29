Гатиятулин подтвердил повреждение вратаря после матча со «Спартаком»

Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после матча со «Спартаком» (1:2) подтвердил, что голкипер Тимур Билялов получил повреждение.

Тревожный эпизод произошел в третьем периоде — ему морозили руку.

«Есть повреждение. Сейчас врачи смотрят. Если потребуется, поедем делать дополнительное обследование» –, передает слова Гатиятулина корреспондент «ТИ-Спорта».

Завтра «Ак Барс» сыграет заключительную встречу в турнире.

В игре за пятое-шестое место казанцы сыграют с «Шанхаем». Начало – в 12:00.