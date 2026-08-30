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Общество 30 августа 2026 06:00

В День Республики Татарстан ожидается до +19 градусов без осадков

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В День Республики Татарстан ожидается до +19 градусов без осадков
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

В воскресенье, 30 августа, в День Республики Татарстан, в республике прогнозируется переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ветер северо-западный, 5–10 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура ночью составит +2..+7 градусов, местами заморозки в воздухе и на почве до -1. Днем воздух прогреется до +14..+19.

В Казани в праздничный день ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5–10 м/с, порывы до 14 м/с. Днем в столице – +17..+19 градусов.

#погода в рт
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