Как помочь ребенку привыкнуть к школе – советы педагога и психолога

Учитель начальных классов Ирина Валенчук В беседе с Радио Sputnik рассказала, что первый кризис у первоклассника может наступить через несколько недель после начала занятий, когда первоначальный интерес к новой обстановке ослабевает.

Педагог посоветовала родителям проявлять искренний интерес к школьной жизни ребенка и задавать конкретные вопросы о том, что происходило на уроках.

Детский и семейный психолог Радмила Стригунова отметила, что первые две недели ребенок проходит период «легкой адаптации», а более сложный этап может длиться до двух месяцев. После этого, по ее словам, около 99% детей уже втягиваются в учебный процесс.

Регулярные разговоры о школе помогают формировать доверие между ребенком и родителями, добавила психолог.