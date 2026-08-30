Депутат Чаплин: за перебои с коммунальными услугами положен перерасчет

Депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с RT рассказал, когда можно потребовать перерасчет за услуги ЖКХ. По его словам, плата уменьшается, если услуга отсутствовала дольше допустимого срока или ее качество вышло за установленные параметры.

По его словам, для холодной и горячей воды допустимы перерывы суммарно до восьми часов в месяц и до четырех часов подряд. Электричество может отсутствовать до двух часов при двух источниках питания и до 24 часов при одном. Для газа предел – четыре часа за месяц.

Отдельные требования – для отопления. Температура в жилой комнате не должна опускаться ниже +18 градусов, в угловой – ниже +20. Перерыв в отоплении допускается до 24 часов в месяц. В зависимости от температуры в квартире один перерыв может длиться до 16, 8 или 4 часов.

За каждый час сверх нормы плата по большинству услуг снижается на 0,15% от месячной суммы, заявляет депутат. При длительном нарушении начисление может обнулиться. Для горячей воды действует особое правило: если температура опускается ниже 40 градусов, часы оплачиваются по тарифу холодной воды.

Чаплин посоветовал фиксировать нарушение через аварийно-диспетчерскую службу. Диспетчер обязан зарегистрировать обращение и сообщить его номер. При неизвестной причине проверку проводят в течение двух часов. По итогам составляется акт. К заявлению прикладывают акт, квитанцию, сведения об аварийной заявке, замеры, фото и видео. Обращение подают исполнителю – УК, ТСЖ, ресурсоснабжающей организации или региональному оператору.