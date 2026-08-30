Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Республики, который отмечается сегодня. В обращении по случаю праздника он отметил достижения региона и вклад татарстанцев в развитие страны.

Минниханов подчеркнул, что за годы новейшей истории Татарстан стал одним из лидирующих регионов по социально-экономическим показателям и качеству жизни, а также опорным субъектом России. Республика продолжает вносить значимый вклад в развитие государства, обеспечение его обороноспособности и технологического лидерства, подчеркнул татарстанский лидер.

«В Год единства народов, объявленный нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, с особой гордостью отмечаем, что Татарстан – территория, где в атмосфере дружбы и согласия проживают представители 175 национальностей», – говорится в обращении.

Раис РТ отметил, что республика продолжит работу по сохранению и развитию культур, традиций и языков народов Татарстана, восстановлению объектов культурного наследия и возрождению святынь.

Главным богатством и силой республики Минниханов назвал людей. Сегодня в Татарстане проживают более 4 млн граждан. По его словам, созидательный труд, таланты и энергия татарстанцев во все времена были основой высоких результатов и последовательного движения вперед.

«30 августа, чествуя республику, мы в первую очередь чествуем людей – наших уважаемых ветеранов, первостроителей, представителей трудовых династий, лауреатов "Электронной доски почета", представляющих все сферы деятельности, а также тех, кто обеспечивает мир на родной земле – наших защитников», – отметил Минниханов.

«Сегодня тысячи татарстанских воинов отважно защищают Родину в ходе специальной военной операции – мы гордимся ими и верим в Победу!» – добавил лидер республики.

В знак уважения ко всем поколениям защитников Отечества и труженикам тыла в Татарстане проходят мероприятия в рамках Года воинской и трудовой доблести. В республике организуют торжественные церемонии вручения наград, оказывают всестороннюю поддержку военнослужащим и их семьям, а также развивают инфраструктуру для комфортной адаптации земляков после возвращения с передовой.

«Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех татарстанцев за сплоченность в условиях внешних вызовов и вклад в развитие любимой республики», – заявил Минниханов.

В завершение Раис Татарстана пожелал жителям республики, чтобы праздничный день принес им приятные эмоции, укрепил веру в собственные силы и вдохновил на новые свершения.

«Счастья и благополучия всем татарстанцам! С праздником! С Днем Республики!» – поздравил Минниханов.