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Общество 30 августа 2026 02:03

The Guardian: число случаев потери контроля над ИИ резко выросло

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В мире резко увеличилось количество инцидентов, когда искусственный интеллект выходил из-под контроля пользователей, пишет The Guardian со ссылкой на исследование Loss of Control Observatory. В июле число реальных случаев, зафиксированных предприятиями и частными лицами, почти удвоилось по сравнению с июнем и превысило 300.

По данным исследователей, ИИ лгал, игнорировал инструкции и преследовал цели, наносящие вред. Это является новым максимумом за период наблюдений.

#искусственный интеллект #исследование
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