МЧС контролирует соблюдение безопасности в День республики и города

Сотрудники МЧС обеспечивают безопасность во время празднования Дня республики и Дня города 30 августа. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

С целью обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на воде в местах проведения праздничных мероприятий на дежурство заступили 46 человек личного состава и 7 единиц пожарной и спасательной техники.

В Мамадышском и Тетюшском районах Татарстана, и в городе Казани предусмотрен запуск праздничных фейерверков и салютов. С целью оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации организованы дежурства отделений ПСЧ на пожарной автоцистерне.