Правила отзыва работников из отпуска изменятся с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года в России вступят в силу новые правила отзыва работников из отпуска. В частности, работодатели смогут в исключительных случаях отзывать сотрудников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда. Об этом ТАСС сообщила эксперт Президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.

Речь идет только о чрезвычайных обстоятельствах – необходимости предотвратить катастрофу или производственную аварию либо устранить их последствия, а также последствия стихийного бедствия.

«Ключевое нововведение касается работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. <..> С 1 сентября <…> отзыв становится возможным, однако исключительно в строго определенных чрезвычайных обстоятельствах. Закон устанавливает исчерпывающий перечень оснований: предотвращение катастрофы или производственной аварии, а также устранение последствий катастрофы, производственной аварии либо стихийного бедствия», – сказала Подольская.

Как отметила эксперт, для отзыва должно быть подтверждено, что непосредственное участие конкретного сотрудника необходимо с учетом его трудовых обязанностей. Самого факта возникновения чрезвычайной ситуации недостаточно.

При этом письменное согласие работника на отзыв по-прежнему обязательно. Работа в период отзыва должна оплачиваться минимум в двойном размере.

Неиспользованную часть отпуска сотрудник сможет взять в удобное для него время в течение текущего рабочего года либо присоединить ее к отпуску за следующий рабочий год.

По словам Подольской, новые нормы не дают работодателям возможности произвольно отзывать работников. Они создают механизм для привлечения необходимых специалистов в чрезвычайных ситуациях при сохранении трудовых прав и дополнительных гарантий сотрудников.