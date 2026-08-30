news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 30 августа 2026 09:23

Четверых мужчин, чья лодка едва не перевернулась, спасли на Каме в Татарстане

Читайте нас в
Телеграм
Четверых мужчин, чья лодка едва не перевернулась, спасли на Каме в Татарстане
На Каме в РТ спасли четверых мужчин
Фото: © канал ГУ МЧС России по РТ в МАКС

В Татарстане сотрудники МЧС спасли четверых мужчин, оказавшихся в опасности на Каме. Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, мужчины плыли на лодке недалеко от села Красный Бор. Из-за сильного ветра поднялись волны, и лодка едва не перевернулась. Люди отплыли к камышам и обратились за помощью по телефону 112.

Прибывшие на место спасатели с помощью плавсредства эвакуировали на берег всех четверых – это были мужчины в возрасте 36, 22, 27 и 47 лет. ‎Медицинская помощь никому не потребовалась.

#спасли мужчин #безопасность на воде #гу мчс рф по рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков

29 августа 2026

Армия России нанесла удар по складам с комплектующими для ракет и БПЛА ВСУ

29 августа 2026
Новости партнеров