Четверых мужчин, чья лодка едва не перевернулась, спасли на Каме в Татарстане
На Каме в РТ спасли четверых мужчин
В Татарстане сотрудники МЧС спасли четверых мужчин, оказавшихся в опасности на Каме. Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, мужчины плыли на лодке недалеко от села Красный Бор. Из-за сильного ветра поднялись волны, и лодка едва не перевернулась. Люди отплыли к камышам и обратились за помощью по телефону 112.
Прибывшие на место спасатели с помощью плавсредства эвакуировали на берег всех четверых – это были мужчины в возрасте 36, 22, 27 и 47 лет. Медицинская помощь никому не потребовалась.