Четверых мужчин, чья лодка едва не перевернулась, спасли на Каме в Татарстане

На Каме в РТ спасли четверых мужчин

Фото: © канал ГУ МЧС России по РТ в МАКС

В Татарстане сотрудники МЧС спасли четверых мужчин, оказавшихся в опасности на Каме. Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, мужчины плыли на лодке недалеко от села Красный Бор. Из-за сильного ветра поднялись волны, и лодка едва не перевернулась. Люди отплыли к камышам и обратились за помощью по телефону 112.

Прибывшие на место спасатели с помощью плавсредства эвакуировали на берег всех четверых – это были мужчины в возрасте 36, 22, 27 и 47 лет. ‎Медицинская помощь никому не потребовалась.