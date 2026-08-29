Пустозеров: «Покемарить — и выходить завтра»

Фото: ak-bars.ru

Игрок «Ак Барса» Алексей Пустозеров подвел итоги победного матча со «Спартаком»(1:2) в рамках Кубка мэра Москвы.

Форвард поделился впечатлениями от турнира в преддверии заключительной встречи с «Шанхаем».

По словам хоккеиста, сейчас команда проходит непростой этап подготовки.

«Сейчас чувствую, что находимся под нагрузками. Нужно хорошо войти в сезон, чтобы чувствовать себя физически готовым» –, передает слова хоккеиста корреспондент «ТИ-Спорта».

Организацию турнира форвард оценил положительно, отметив уровень соперников, но указал на небольшой недостаток.

«Команды классные, все отлично. Но мало места для разминки», — добавил он.

Журналисты поинтересовались, не слишком ли мало времени остается до завтрашнего матча. Пустозеров ответил с юмором и без паники:

«Сейчас — уехать домой, покемарить и выходить завтра».

Завтра «Ак Барс» сыграет с «Шанхаем» в матче за 5–6-е место Кубка мэра Москвы. Начало — в 12:00.