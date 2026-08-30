В России могут узаконить овербукинг на авиарейсах

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Министерство транспорта России готовит изменения в законодательство, которые позволят официально применять овербукинг на авиарейсах. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава ведомства Андрей Никитин.

По его словам, при разработке новых правил Минтранс исходит прежде всего из необходимости обеспечить доступность авиаперевозок и защитить права пассажиров.

«Для нас в гражданской авиации безусловный приоритет – это доступность полетов, повышение мобильности людей и, самое главное, защита прав и интересов пассажиров, обеспечение их безопасности. Задача Минтранса здесь как раз в том, чтобы прописать четкие, прозрачные правила игры для всей отрасли», – заявил министр в преддверии ВЭФ.

Никитин отметил, что ведомство изучило международный опыт применения овербукинга. Он пояснил, что речь идет о продаже большего числа билетов, чем количество мест в самолете, с учетом пассажиров, которые не приходят на рейс.

«Ведь этот инструмент изначально создавался для защиты интересов путешественников. Ни для кого не секрет, что на рейсах всегда есть так называемые неявившиеся пассажиры – те, кто опоздал, отложил поездку или просто передумал в день вылета. На борту появляются свободные кресла», – отметил он.

По словам министра, благодаря овербукингу освободившиеся места смогут занимать пассажиры, которым необходимо отправиться в путь именно в этот день.

Сейчас Минтранс совместно с представителями общественности и ведомствами, отвечающими за защиту прав потребителей, разрабатывает соответствующие поправки в Воздушный кодекс.

При этом окончательные решения будут приняты после обсуждения с заинтересованными сторонами.

«Все финальные решения будут приниматься по итогам обсуждения и с учетом мнений и позиций всех заинтересованных сторон. Для нас важно, чтобы пассажиры с введением овербукинга получили не какие-то ограничения, а еще больше возможностей для планирования своих поездок», – подчеркнул глава Минтранса.

Предполагается, что пассажирам предоставят выбор компенсации в случае возникновения ситуации с овербукингом. В их числе – пересадка на другой рейс, денежная выплата и комфортные условия на время ожидания вылета.

«Это альтернативный рейс, денежная выплата, комфортные условия на время ожидания вылета и так далее», – перечислил Никитин.

Как отметил министр, применять овербукинг планируется только на направлениях, где выполняется большое количество регулярных рейсов.