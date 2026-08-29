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Общество 29 августа 2026 21:42

В ГД предложили выделить профессию дальнобойщика в отдельную категорию

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил предусмотреть отдельное наименование профессии для водителей, осуществляющих междугородние и международные грузовые перевозки на дальние расстояния. Соответствующее обращение направлено министру транспорта Андрею Никитину.

По словам парламентария, сейчас дальнобойщики в перечне профессий не выделены и относятся к общей категории «водитель автомобиля». Однако их работа существенно отличается от перевозок на короткие расстояния или в пределах одного населенного пункта. Дальнобойщики подолгу находятся в рейсе, управляют большегрузами в сложных условиях, несут повышенную ответственность за безопасность, сохранность груза и транспортного средства. Отсутствие отдельной профессии, по его мнению, затрудняет учет занятых, оценку кадровой потребности и разработку мер по повышению привлекательности профессии.

Чернышов также просит определить корректное наименование профессии и критерии отнесения к ней совместно с заинтересованными ведомствами и профессиональным сообществом, а также закрепить ее в Общероссийском классификаторе профессий рабочих.

#депутат госдумы #минтранс рф
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