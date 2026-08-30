news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 30 августа 2026 10:18

494 вражеских БПЛА уничтожено над Россией минувшей ночью

Читайте нас в
Телеграм

Минувшей ночью над регионами России было уничтожено 494 вражеских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 29 августа до 8.00 мск 30 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 494 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Ленинградской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Тверской, Смоленской, Орловской, Псковской, Тульской, Новгородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», – говорится в сообщении.

#бпла #беспилотники #минобороны рф
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков

29 августа 2026

Армия России нанесла удар по складам с комплектующими для ракет и БПЛА ВСУ

29 августа 2026
Новости партнеров