Путин призвал «единороссов» «трясти» чиновников для решения проблем на местах

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин призвал членов «Единой России» воздействовать на ответственных лиц для решения возникающих на местах проблем. Он заявил об этом XIX съезде партии, проходящем в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.

В своем выступлении глава государства попросил «единороссов» самостоятельно находить нуждающиеся в разрешении проблемы, не дожидаясь очередной «Прямой линии» с ним. «<...> на местах-то вы должны это видеть все, если чиновники не видят – терзать их, трясти, добиваться решения», – подчеркнул Путин.

При этом Президент обратил внимание на то, что главным ориентиром при выстраивании партийной работы является «мнение людей о текущей ситуации, о динамике позитивных изменений во всех сферах, определяющих качество жизни человека». «Именно такой – включенной, живой – работы ждут люди от любой политической силы, от любой политической партии, и тем более от такой мощной и массовой <...>», – добавил он, напомнив о недопустимости попыток заметать проблемы под ковер.

Кроме того, Путин вновь сказал о том, что цель и властей, и всего общества, и, соответственно, правящей партии – «обеспечить прорыв в развитии России». Для этого ее ряды должны быть, по его мнению, открыты для представителей молодежи, которые хотят принести пользу Родине.

«<...> лидер – это тот, кто показывает пример, ведет за собой, спрашивает с себя строже, чем с других. Статус правящей партии, партии власти заключается не в том, чтобы править, а в том, чтобы служить, служить народу России», – резюмировал Владимир Путин.

В работе XIX съезда «Единой России» принимает участие и делегация Татарстана во главе с руководителем регионального отделения партии, Председателем Госсовета РТ Фаридом Мухаметшиным.

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