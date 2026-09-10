Адвокат Мельников рассказал о штрафах за продажу домашних солений

Приготовление домашних заготовок на зиму само по себе не является нарушением, однако продажа солений в неположенных местах и их хранение в местах общего пользования может повлечь административную ответственность. Об этом «Радио 1» рассказал вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

По словам эксперта, один из рисков связан с продажей домашних заготовок у станций метро и на стихийных рынках. Такая торговля может квалифицироваться как несанкционированная.

«До 5000 рублей может составлять штраф за несанкционированную торговлю. Если данная торговля носит системный характер, то есть у вас не одно постановление, а несколько, то в этом случае еще могут быть изъяты средства, собственно, ваши заготовки, то есть то, что человек продает», – пояснил он.

Мельников отметил, что в подобных случаях продавец может быстро столкнуться с контролирующими органами. Особенно это актуально вблизи транспортных узлов, где дежурят подразделения транспортной безопасности.

Еще одна возможная проблема связана с хранением заготовок в местах общего пользования. Речь идет, в частности, о тамбурах, подвалах и пространствах возле входов в подъезды. По словам Мельникова, размещение там вещей может нарушать права соседей и требования пожарной безопасности.

«Если эти места могут быть использованы для эвакуации граждан, если будут соответствующие жалобы соседей, либо управляющей компании, то вас могут привлечь также за непосредственно незаконное использование данного пространства. В этом случае применяется статья 20.4 Кодекса об административных правонарушениях», – сообщил Мельников. По его словам, штраф в этом случае составит от 5 до 15 тыс. рублей.

Эксперт добавил, что проверки мест общего пользования обычно начинаются не по инициативе пожарного инспектора. Поводом для разбирательства могут стать жалобы соседей или управляющей компании.