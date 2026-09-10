В период выборов в Казани будет работать Центр общественного наблюдения

В дни голосования на выборах депутатов Госдумы в IT-парке Казани будет работать Центр общественного наблюдения. Об этом сообщил на заседании в Общественной палате РТ руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Тимур Какохо.

«Любой желающий сможет прийти в Центр общественного наблюдения и посмотреть, как проходит голосование на избирательных участках. В режиме видеоконференцсвязи мы сможем выходить на конкретный избирательный участок и наблюдать, что там происходит», – рассказал он.

Какохо отметил, что сегодня завершилось обучение более 2,7 тыс. наблюдателей. Для них были подготовлены не только лекции, но и мастер-классы, а также реальные кейсы с отработкой возможных ситуаций на избирательных участках.

«Радует, что наши наблюдатели максимально готовы. Самое главное для нас – это оперативность, фото– и видеофиксация. Мы протестируем портал "Независимый общественный мониторинг". Наблюдатели в дни голосования, имея доступ к этому порталу, смогут оперативно размещать там информацию о событиях, которые происходят на избирательных участках – подтверждать или опровергать», – подчеркнул руководитель штаба.

Он также рекомендовал избирателям заходить на портал «Независимый общественный мониторинг», чтобы получать достоверную информацию о голосовании. «Портал достаточно простой, можно зайти и посмотреть, что на каком участке происходит», – уточнил Какохо.

Председатель Общественной палаты РТ Александр Терентьев добавил, что за многие годы сформирован хороший институт общественного наблюдения.

«Сначала их задача заключалась в том, чтобы разрешать все конфликтные ситуации на местах. Поэтому в основном к этой работе привлекались юристы. Сегодня жестких форм такого противостояния нет. Но продолжается информационная война. В рамках избирательных циклов мы видим попытки влияния западных государств на внутреннюю политику других стран. А сегодня еще используются цифровые технологии, искусственный интеллект», – заметил он.

По словам Терентьева, любые выборы – это некий экзамен для власти. «Это обязанность власти отчитаться, заявить о результатах. В то же время – это так называемые смотрины кандидатов, тех, кто дальше будет представлять регион в Государственной Думе», – сказал он.

Председатель Общественной палаты напомнил, что Татарстан всегда отличался высокой электоральной активностью, поддержкой тех людей, которые развивают республику.

Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено 10 официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».

В Татарстане в дни голосования также пройдут дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.