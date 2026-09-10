Фото: УФСИН России по РТ

В Казань приехали участники Совета руководителей исправительных служб СНГ. В столице Татарстана 11 сентября пройдет XI заседание Совета руководителей пенитенциарных служб государств – участников СНГ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в состав Совета входят 7 глав исправительных ведомств. Мероприятие стало платформой, на которой рассматриваются актуальные вопросы, происходит обмен передовым опытом и принимаются ключевые решения по линии этих ведомств.

Как сообщает пресс-служба УФСИН по РТ, для участия в мероприятии прибыли председатель Совета руководителей пенитенциарных служб государств – участников СНГ – начальник Департамента исполнения наказания при Министерстве внутренних дел Республики Узбекистан Азизхон Умархонов, заместитель начальника Уголовно-исполнительной службы Министерства юстиции Республики Армения Ваге Нанушян, начальник Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь Олег Маткин, заместитель Министра внутренних дел Республики Казахстан – Председатель Комитета уголовно-исполнительной системы Абай Кайырбеков, председатель Государственной службы исполнения наказаний при Кабинете Министров Киргизской Республики Чынгыз Кожошев, заместитель Министра – начальник Главного управления исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Республики Таджикистан Мансур Умарзода.

В аэропорту их встречал директор ФСИН России генерал внутренней службы Российской Федерации Аркадий Гостев.