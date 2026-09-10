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Общество 10 сентября 2026 17:07

В Татарстане открыли новую дорогу – обход села Тюлячи

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В Татарстане открыли новую дорогу – обход села Тюлячи
Фото: tulachi.ru

В Тюлячинском районе РТ сегодня открыли автодорогу в обход села Тюлячи. Ее протяженность составляет более 5 км, в том числе свыше 4,7 км – основная трасса и 200 метров – съезд. Новая дорога позволяет объехать Тюлячи со стороны Арска по направлению к Казани, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Это необходимая дорога для жителей района. Важны и безопасность дорожного движения, и комфорт для людей», – заявил на церемонии открытия объекта министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

Фото: tulachi.ru

Конструкция дорожной одежды сформирована многослойно – с подстилающим слоем из песка, основанием из щебеночной смеси, нижним слоем покрытия из асфальтобетонной смеси и верхним слоем из щебеночно мастичного асфальтобетона.

В рамках подготовки к строительству специалисты переустроили линии электропередачи и связи, провели земляные работы и стабилизацию грунта известью. Рабочие также уложили гофрированные водопропускные трубы, смонтировали освещение и установили Г-образные опоры с солнечными батареями.

Фото: tulachi.ru

На обходе нанесена разметка, установлены дорожные знаки, барьерное ограждение и автопавильон.

Строительство дорог соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

#строительство дорог в рт
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