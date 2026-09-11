В Казани временно ограничат движение по улице Максима Горького

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Движение транспорта и пешеходов временно ограничат на улице Максима Горького в Казани из-за капитального ремонта участка тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

С 11 по 15 сентября в районе дома №3 частично ограничат движение по проезжей части. Для пешеходов участок будет полностью закрыт.

Кроме того, с 23:00 11 сентября до 05:00 12 сентября движение транспорта полностью перекроют на улице Максима Горького в районе домов №3 и №6.