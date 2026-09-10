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Общество 10 сентября 2026 19:51

Татарстанцы стали чаще бронировать отели за границей в бархатный сезон

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Татарстанцы стали чаще бронировать отели за границей в бархатный сезон
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
Жители Татарстана в бархатный сезон 2026 года стали чаще бронировать отели и апартаменты за границей. Доля зарубежных бронирований на сентябрь и октябрь выросла за год на 2 процентных пункта и достигла 34%. Об этом «Татар-информу» сообщили эксперты сервиса «Островок».

При этом большинство туристов из республики по-прежнему выбирают путешествия по России – на них приходится 66% бронирований.

Число бронирований отелей и апартаментов за рубежом выросло у татарстанцев на 14% по сравнению с сентябрем и октябрем прошлого года. В пятерку самых популярных стран вошли Абхазия, Белоруссия, Турция, Грузия и Узбекистан.

Наиболее заметно вырос интерес к Турции – число бронирований увеличилось на 54% год к году. В Абхазии рост составил 38%, в Грузии – 36%, в Белоруссии – 30%.

В среднем ночь в забронированном за границей отеле или апартаментах обходится в 8,4 тыс. рублей. Это на 2% меньше, чем год назад.

Среди российских направлений татарстанцы чаще всего выбирают Санкт-Петербург, Москву, Сочи, Казань и Калининград. По сравнению с прошлой осенью заметнее всего выросло число бронирований в Екатеринбурге – на 20% и Москве – на 10%.

Больше половины бронирований по России – 56% – приходится на поездки вдвоем без детей. В одиночку путешествуют 23% туристов из Татарстана, с детьми – 13%, компаниями взрослых – 8%.

В России татарстанцы чаще всего бронируют отели без звезд – их доля составляет 27%. Апартаменты выбирают в 22% случаев, трехзвездочные гостиницы – в 21%, четырехзвездочные – в 10%, гостевые дома – в 9%. На пятизвездочные отели приходится 4% бронирований.

Средняя стоимость забронированной ночи в России в сентябре и октябре составляет 5,7 тыс. рублей – столько же, сколько годом ранее.

#Туризм #рейтинг путешествий
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