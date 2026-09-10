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Экономика 10 сентября 2026 18:45

Коробченко: Индия обладает одним из крупнейших парков татарстанских вертолетов

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Коробченко: Индия обладает одним из крупнейших парков татарстанских вертолетов
Фото: пресс-служба Министерства промышленности и торговли РТ

Индия является одним из наиболее важных и перспективных заказчиков вертолетной техники Казанского вертолетного завода в Азии и обладает одним из крупнейших в мире парков вертолетов Ми-8/Ми-17. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко на Международной промышленной выставке «Иннопром. Индия». Его слова приводит пресс-служба Минпромторга РТ.

Коробченко выступил на сессии «Крылья партнерства: на пути к самодостаточной Индии через проекты в сфере региональной авиации» с участием министра промышленности и торговли России Антона Алиханова.

«Сотрудничество КВЗ с Индией началось в 50-е годы 20 века с поставок вертолета Ми-4, который выиграл высотные испытания у фирмы Сикорского в Гималаях. За все время сотрудничества в Индию поставлено более 400 единиц вертолетной техники», – сказал Олег Коробченко.

Вертолеты Казанского вертолетного завода могут использоваться для решения широкого спектра задач. В частности, техника применяется для грузовых перевозок, эвакуации пострадавших, тушения пожаров, мониторинга и разведки.

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#Олег Коробченко #иннопром #индия #квз #казанский вертолетный завод #Минпромторг РТ
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