Эксперт спрогнозировал динамику цен на жилье до конца 2026 года

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Цены на жилье в России до конца 2026 года могут продолжить расти, однако резкого подорожания или обвала рынка ожидать не стоит. Об этом NEWS.ru заявил бизнес-директор цифровой доски объявлений Анатолий Сокольцов.

По словам эксперта, проекты, вышедшие на рынок в первом полугодии 2026 года, начали готовить задолго до ослабления спроса. Часть девелоперов продолжает их реализацию, рассчитывая на улучшение ситуации и имея финансовую подушку. Другие компании уже получили разрешения на строительство и не могут отказаться от запуска без финансовых потерь и возможных штрафных санкций.

«При этом говорить о перепроизводстве жилья пока преждевременно. Резкого падения цен не произойдет. Но и оснований для быстрого роста рынка пока нет. Цены могут продолжить расти, но речь идет о плавной, а не резкой динамике», – пояснил Сокольцов.

В комфорт-сегменте, где продажи снизились сильнее всего, девелоперы могут сосредоточиться на наиболее ликвидных лотах в уже реализуемых проектах. По мере сокращения такого предложения оставшиеся квартиры могут постепенно дорожать даже без существенного увеличения количества сделок.

В бизнес– и премиальном сегментах рост цен также возможен. При этом его темпы будут зависеть от качества конкретных проектов, объема предложения и количества новых запусков.