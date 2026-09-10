«Чайка» открывает шестой театральный сезоне в «Созвездии»

Театр «Созвездие-Йолдызлык» открыл шестой театральный сезон «Чайкой» в постановке Рашида Загидуллина.

Выбор пьесы приурочили к 130-летию первой постановки, которая состоялась в Санкт-Петербурге 17 октября 1896 года в Александринском театре.

«Мы с гордостью говорим, что наш молодой театр достойно открывает свой шестой сезон великой нетленной классикой. Великой пьесой Антона Чехова», – объявил в интервью журналистам директор театра Дмитрий Туманов.

Тут же Туманов оговорился. Премьера «Чайки» в театре состоялась в июне, но, по мнению директора, прочтение режиссера Рашида Загидуллина – достойнейшее произведение, за которое не только сам Станиславский, но и Антон Павлович поставили бы «пятерку».

«Я очень горжусь, что имею право на эти слова, на высокую оценку труда этой замечательной труппы. Это настоящее искусство», – не поскупился на комплименты Туманов.

Роли в спектакле исполняют: Елена Ненашева, Александр Туманов, Тимерхан Закиров, Денис Крутовских, Павел Соколовский, Владимир Шнитко, Елизавета Убанкина и другие.

«Хотя Чехов писал его и даже делал замечания Константину Сергеевичу Станиславскому, когда он играл Тригорина, о том, что у него он получился холеный, писал Чехов другого Тригорина. Нина Заречная влюбилась в образ, который сама себе нарисовала. У нас он немножко другой. В работе над этой ролью, по крайней мере мне, хотелось сделать его человеком», – рассуждал, отвечая на вопросы прессы, исполнитель роли Тригорина Денис Крутовских.

В театре обещают, что новый сезон будет насыщен разножанровыми постановками и новыми творческими проектами.

В театральном сезоне 2026–2027 годов творческим коллективом театра будет представлено три премьеры, оригинальное новогоднее интерактивное шоу, а также несколько концертных театрализованных программ, творческих вечеров и сольных концертов.

Какие именно премьеры ждут зрителей, художественный совет театра еще не определился, однако в предзнаменование юбилея Льва Толстого перед театром уже поставлена задача перенести на сцену одно из произведений классика. Здесь Дмитрий Туманов назвал «Севастопольские рассказы».

Также в данный момент идет спор о трех авторах: Уильям Шекспир, Оскар Уайльд и Михаил Ворфоломеев. Несмотря на последние тенденции к возвращению Брехта, в «Созвездие» эпический театр, требующий, по замечанию директора, серьезного музыкального оформления, пока приземлиться не готов.

«Я за Шекспира!» – ответил Туманов.

Труппе также предстоит участвовать в театральных фестивалях, провести гастроли по республике и в других регионах России.