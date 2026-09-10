В Татарстане работает программа жилищной поддержки для сельских семей

Глава Мамадышского района Вадим Никитин и председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» Экзам Губайдуллин посетили семью Хакимуллиных из Нижней Ошмы, которая стала участником муниципальной программы по строительству и приобретению жилья.

Диляра и Рустем Хакимуллины в декабре 2025 года получили субсидию и построили собственный дом на малой родине супруги. Диляра работает как самозанятая, Рустем – сервис-инженером в АПК «Продовольственная программа». Их пятилетний сын посещает местный детский сад.

Сейчас семья строит гараж, в дальнейшем планирует возвести баню. У Хакимуллиных также есть собственный огород. По словам семьи, участие в программе помогло осуществить мечту о собственном доме.

Губайдуллин высоко оценил работу муниципальной программы и отметил, что подобные меры поддержки необходимо распространять шире.

«Такая поддержка должна работать не только на муниципальном уровне – ее нужно продвигать дальше, чтобы как можно больше семей по всей республике могли воспользоваться этой возможностью», – отметил он.

Участниками программы могут стать граждане России трудоспособного возраста, переехавшие в сельские населенные пункты Мамадышского района для работы. Для этого необходимо заключить трудовой договор с сельскохозяйственными организациями или бюджетными учреждениями на селе. Воспользоваться программой также могут местные жители, которые не имеют собственного жилья.

Субсидия составляет 50% стоимости приобретаемого жилья, но не более 750 тыс. рублей. При строительстве дома выплата также покрывает половину стоимости работ, но ее максимальный размер составляет 1,5 млн рублей.

Фото предоставлено пресс-службой Мамадышского района

Материал подготовлен при участии пресс-службы Мамадышского района