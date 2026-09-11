Терапевт рассказала, какие лекарства при простуде нельзя пить без назначения

Врач-терапевт Екатерина Сорока в беседе с «Радио 1» отметила, что иногда при простуде люди принимают антибиотики, которые не только не помогают заболевшему, но и ослабляют иммунитет здоровых членов семьи.

«Что категорически делать нельзя – это лечить вирусные заболевания антибиотиком. К сожалению, до сих пор вижу часто на практике: у нас дома кто-то заболел, и все для профилактики выпили антибиотик. Антибиотиками мы лечим бактериальную инфекцию, которая может присоединиться после перенесенной вирусной инфекции. Но антибиотик назначает врач, и, пожалуйста, не применяйте их самостоятельно», – предупредила врач.

Если ОРВИ проходит стандартно, достаточно просто облегчать симптомы: пить теплый чай, сбивать жар и снимать головную боль.

«Если заболевание самостоятельно не проходит в течение трех-пяти дней, нет явного улучшения, есть сильно выраженные симптомы (устойчивая высокая температура, выделения из носа, боли в ушах) – тогда нужно бежать к врачу», – подытожила Екатерина Сорока.